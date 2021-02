Es gibt da so ein niederländisches Sprichwort. Auf Deutsch heißt es etwa: Man kann in die Zukunft schauen, ob sie eintritt weiß keiner. Wenn wir prüfen, wie Astronauten zum Mars gelangen, passt das ganz gut. Hier rechnen Wissenschaftler ein bisschen für die Zukunft. Zum Beispiel Manon Meerman, Medizinerin von der Herz-Lungen Chirurgie des Uniklinikums in Utrecht. Die komplexen Mechanismen kosmischer Strahlung haben sie und Kollegen zwar nicht vollends durchdrungen, eines wisse man aber, sagt sie: "Strahlung verändert zum Beispiel Moleküle im Körper, die Zellen an anderer Stelle im Körper zerstören."

Strahlung führt zu einem schleichenden Tod

Diese veränderten Moleküle, Sauerstoffradikale genannt, greifen nicht nur das Herz an, sondern machen Zellen auch an anderen Stellen kaputt. Der Körper reagiere auf diese Angriffe mit einer Entzündung – also einem Prozess, bei dem der Körper auf übergreifender Ebene sagt: Schau mal, hier muss etwas repariert werden. Die Entzündung hat zur Folge, dass sich Ablagerungen in Blutgefäßen bilden. Für Astronauten auf langer Raumfahrt ein Problem.

Wir glauben, dass der Effekt nicht sofort zu sehen sein wird. Es ist nicht wie bei einem Herzinfarkt, der sich über Symptome ankündigt. Es kommt langsam. Zellen werden zerstört, und du entwickelst über Jahre Symptome, so dass es irgendwann zu Herzversagen kommt. Manon Meerman, Uniklinikum Utrecht

Die Forscherin prognostiziert das auf Basis medizinischer Daten, die hier auf der Erde gesammelt wurden, bei Tieren, die kosmischer Strahlung ausgesetzt wurden. Sie entwickelten die Symptome schneller, als jene, die keiner Strahlung ausgesetzt waren.