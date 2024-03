Die bisher bekannte mRNA müssten allerdings in größere Mengen als bei den Covid-Impfstoffen verabreicht werden, was wiederum zu Nebenwirkungen führen könnte. Hier setzte die Forschung von Xiao Wang und seinen Kollegen an. Die neuartige mRNa, "poly(A)tail" genannt, verblieb in Versuchen mit menschlichen Zellen deutlich länger in ihnen und produzierte dabei bis 20 Mal mehr neue Proteine. Bei Experimenten mit Mäusen konnte die poly(A)tail-mRNA zudem bis zu 14 Tage lang neue Proteine herstellen – fast doppelt so lang wie herkömmliche mRNA.