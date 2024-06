In einer Phase-3-Studie, in der das Vakzin an einer größeren Probandengruppe von insgesamt rund 8.000 Freiwilligen getestet wurde, zeigten sich demnach schützende Antikörper bei den meisten Teilnehmern. Der neue Impfstoff sei dabei auch so effizient wie einzelne Vakzine gegen Grippe und Corona gewesen, heißt es bei der BBC.