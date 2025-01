Das Besondere an der neuartigen Schnittstelle sei dabei die Schnelligkeit, mit der die Finger gesteuert werden können, erklärt Düzel. So könnten sehr schnelle Gedankenprozesse in Bewegungen umgesetzt und damit letztlich auch Anwendungen wie das experimentelle Computerspiel mit der Drohne ausgeführt werden: "Das ist eine große Hilfe für Menschen mit Lähmungen, etwa nach einem Schlaganfall oder mit ALS." Allerdings dauere es bis zu einer Marktreife noch mindestens fünf bis zehn Jahre, schränkt der Experte. Denn erst müsse die neuartige Schnittstelle noch an deutlich mehr Probanden getestet und dann diverse Sicherheitsaspekte im Alltag überprüft werden.

In Magdeburg gibt es für ähnliche Studien einen eigenen Forschungscampus "Stimulate" im Wissenschaftshafen. Dort sowie an der Uniklinik Magdeburg und am Leibniz-Institut für Neurobiologie (LIN) wird ebenfalls an neurowissenschaftlichen Anwendungen geforscht. Allerdings liege der Fokus vor allem an der Uniklinik eher im Bereich Gedächtnisverbesserung, wie Emrah Düzel erklärt: "Damit sollen auf absehbare Zeit Merkprozesse im Gehirn verbessert werden, etwa bei Demenzpatienten." Diese Forschung stecke allerdings größtenteils noch in den Kinderschuhen.