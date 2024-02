Also jeder denkt ein wenig anders, wenn er der Befehl "Licht aus" formuliert. Einen Vorteil habe das aber auch, so Lippert. Der Mensch sei nämlich generell zu unterschiedlich im Denken, um Gedanken zentral überwachen zu können, selbst wenn jeder einen solchen Chip tragen sollte.

Tatsächlich steckt viel Grundlagenwissen aus deutschen Laboren in den aktuellen Entwicklungen der Hirnforschung. Deutschland sei sehr gut darin, Forschung auf der Grundlagenebene zu finanzieren. "Da sind wir weltweit durchaus in vielen Bereichen führend. Aber es gibt dann eine sehr hohe Schwelle in der Anwendung dieser Erkenntnisse. Und dann verdient jemand in den USA damit Geld", sagt Lippert.

Es sei kein Zufall, dass deutsche Forscher mit ihrer Firma Blackrock Neurotech in die USA gegangen seien. Das Unternehmen implantiert schon seit längerem Hirnchips und kann als direkter Konkurrent zu Elon Musk gesehen werden. Zuviel Bürokratie und zu wenig Geld, also sogenanntes Wagniskapital, vertreibe die Firmengründer. In den USA sind es reiche Investoren, in China sind es staatliche Behörden, die sich engagieren. In Deutschland scheuen sowohl private wie auch öffentliche Geldgeber das Risiko.