1,8 Millionen Menschen waren 2023 in Deutschland an Demenz erkrankt. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der Anteil von Menschen mit Alzheimer und ähnlichen Leiden am größten. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft warnt: "Gelingt kein Durchbruch in Prävention oder Therapie, könnten nach Schätzungen in Deutschland im Jahr 2050 bis zu 2,7 Millionen Menschen im Alter 65+ erkrankt sein." Besonders pflegebedürftig sind Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz, die mit Unruhe, Aggression, Umherwandern und Widerstand gegen die Pflege einhergeht. Eine Behandlungsmethode, die solches Verhalten reduziert, ist die Musiktherapie.