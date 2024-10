"Vieles spricht dafür, dass wir perspektivisch mit einem einfachen Bluttest unkompliziert und schnell eine Alzheimer-Krankheit in sehr frühen Stadien diagnostizieren können", erklärt Flöel, die auch Arbeitsgruppenleiterin im DZNE ist. Ein flächendeckendes Screening sei allerdings noch nicht angemessen, da noch keine Therapie entwickelt sei, die Alzheimer heilt oder das Fortschreiten der Krankheit stoppt. Auch hätten die Menschen das Recht auf Unwissenheit so Flöel, selbst wenn eine frühe Diagnose hilfreich sein kann. "Die Kehrseite ist aber, dass man länger mit dem Wissen um eine zukünftige Erkrankung leben muss, und das Wissen um die Diagnose natürlich das Leben verändert. Die Entscheidung für oder gegen die Früherkennung muss also unbedingt individuell nach entsprechender Beratung gefällt werden."