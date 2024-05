Gegen die Ausbreitung der Tigermücke müsse man in jedem Fall vorgehen, so der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Berhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. In ihrer ursprünglichen Heimat ist die Tigermücke Überträger einer Reihe von Krankheitserregern. Etwas, was auch hierzulande auftreten könnte, so der Virologe. Bisher sei das aber nicht passiert.