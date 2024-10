In Südamerika sind einige Folgen des Klimawandels besonders stark zu spüren. Brände in den Regenwäldern, Dürre, Rückgang der Flusspegel, Veränderungen im Mikroklima machen den Menschen zu schaffen und haben Einfluss weit über Südamerika hinaus. 25 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 11 Universitäten in vier Ländern haben sich nun in einem Netzwerk zusammengetan, um sich den Problemen mit Hilfe der Mathematik zu nähern. Das Projekt, das vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) in den kommenden 4 Jahren mit über 300.000 Euro gefördert wird, soll mit mathematischen Modellierungen Entwicklungen voraussagen und damit ein frühzeitiges Reagieren ermöglichen.