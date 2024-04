In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der geografische Raum, in dem die Gefahr besteht mit einer vektorbasierten Krankheit wie Malaria oder Dengue infiziert zu werden(Übertragung durch Vektoren wie Stechmücken oder Zecken), immer weiter ausgedehnt – inzwischen lebt dort die Hälfte der Weltbevölkerung. In einer neuen Studie, die auf dem ESCMID-Kongress (vom 27. bis 30. April in Barcelona) vorgestellt wird, zeigt die Expertin Rachel Lowe nun, dass sich diese Ausdehnung im Zuge der globalen Erwärmung weiter fortsetzen könnte bis nach Nordamerika, Nordeuropa, dem nördlichen Asien und Australien.