Es war eine Beobachtung zu Beginn der Corona-Pandemie, die das Forschungsteam unter Leitung der Technischen Universität München (TUM) und des Helmholtz Zentrums München auf eine Idee brachte. Denn im Frühjahr vergangenen Jahres schien der Anstieg der Corona-Infektionszahlen einherzugehen mit den Flugzeiten von Baumpollen – also zumindest in der nördlichen Hemisphäre. Gibt es da also einen nachweisbaren Zusammenhang? Dieser Frage ist das Team in einer groß angelegten Studie nachgegangen. Die Ergebnisse sind im renommierten Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America publiziert worden.

Fliegen die Pollen, steigen die Infektionszahlen

Die Untersuchung hat ergeben, dass dieser Zusammenhang tatsächlich besteht. Der Pollenflug ist demnach ein wichtiger Umweltfaktor für die Ausbreitung des Coronavirus. Das Forschungsteam konnte zeigen, dass Pollen, die über die Luft übertragen werden, im Durchschnitt 44 Prozent der Varianz in den Infektionsraten verschiedener Orte erklären können. In manchen Fällen spielten hier der TU München zufolge aber auch Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur eine Rolle.

Allergie oder Infekt? Wenn die Pollen fliegen gibt es auch mehr Atemwegserkrankungen. Bildrechte: imago/blickwinkel Wie stark der Anstieg der Infektionszahlen durch den Pollenflug ausfällt, liege auch daran, ob es an einem Ort einen Lockdown gibt und wie streng der ist. Gab es gar keine Lockdown-Regelungen, dann stieg die Infektionsrate der Studie zufolge um durchschnittlich vier Prozent, wenn die Anzahl der Pollen um 100 pro Kubikmeter anstieg. Das kann mancherorts für einen erheblichen Effekt sorgen, schreibt das Forschungsteam. In manchen deutschen Städten habe es im Untersuchungszeitraum zeitweise pro Tag bis zu 500 Pollen auf einen Kubikmeter gegeben. Das entspricht also einem Anstieg der Infektionsrate um mehr als 20 Prozent. Wenn an einem Ort jedoch ein Lockdown gewesen sei, dann habe sich Infektionszahl bei ähnlicher Pollenkonzentration etwa halbiert.

Man kann nicht vermeiden, luftgetragenen Pollen ausgesetzt zu sein. Dr. Stefanie Gilles, Umwelt-Immunologin

Für die Studie haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem Daten zu Pollenkonzentrationen in der Luft, den meteorologischen Bedingungen und den SARS-CoV-2-Infektionen analysiert. In die Untersuchung sind aber auch zahlreiche weitere Parameter eingeflossen. Insgesamt hat das Team aus 154 Menschen die Daten von 130 Messstationen in 31 Ländern auf fünf verschiedenen Kontinenten untersucht.

Pollenflug schwächt das Immunsystem

Aber was sind die Gründe für diesen Zusammenhang zwischen Pollenflug und steigenden Corona-Infektionszahlen? Das Forschungsteam hat sich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ihre Erklärung dafür ist, dass der Pollenflug unser Immunsystem beeinflusst. Demnach reagiere die Körperabwehr nur in abgeschwächter Form auf Viren der Atemwege, die verantwortlich für Schnupfen und Erkältungen sind, wenn Pollen fliegen.

Doppelter Schutz durch Masken

Der Münchner Forscherin Dr. Stefanie Gilles ist es besonders wichtig, dass dieser Effekt bekannt ist. Denn das Einatmen von Pollen in der Luft lasse sich nicht vermeiden. "Personen, die zu Hochrisikogruppen gehören, sollten deshalb darüber informiert sein, dass erhöhte Pollenkonzentrationen in der Luft anfälliger gegenüber viralen Infekten der Atemwege machen", sagt Gilles. Ihr Kollege Athanasios Damialis betont in diesem Zusammenhang, dass das Wissen um den Pollenflug als wichtigem Umweltfaktor neue Möglichkeiten zur Prävention von Covid-19-Erkrankungen biete.

Staubfiltermasken zu tragen, wenn die Pollenkonzentration hoch ist, kann das Virus und den Pollen gleichermaßen von den Atemwegen fernhalten. Prof. Claudia Traild-Hoffmann