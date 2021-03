Die Wissenschaftler Christopher Murray von der US-amerikanischen University of Washington und Peter Piot, der lange für die Vereinten Nationen arbeitete, stellten ihre Vorschläge im Fachmagazin "Journal of the American Medical Association" (JAMA) vor. Darin konstatieren sie eine wachsende Hoffnung, dass durch die fortschreitenden Impfungen, saisonale Effekte und natürlich erworbene Immunitäten die Zahl der Corona-Erkrankten und -Toten in den USA im Frühling und Frühsommer markant zurückgehen wird.



Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, eine Herdenimmunität zu erreichen, wiederum auch gering – u.a. weil nicht die gesamte Bevölkerung geimpft werden kann oder dies ablehnt. Dazu kommen aktuelle und mögliche weitere neue Mutanten.