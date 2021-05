Dem Tod davonlaufen Wer täglich mehr Schritte geht, lebt auch länger

"Jeder Gang macht schlank und "wer rastet, der rostet". Was Generationen von deutschen Schwarmintelligenz-Philosophen schon lange wussten, haben US-Forscher nun auch wissenschaftlich bewiesen. Ihre vorläufige Studie, die gerade auf der American Heart Association's Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Health Conference 2021 vorgestellt wurde, kommt eindeutig zu dem Schluss: Mehr Schritte am Tag können helfen, länger zu leben. Dabei ist es unerheblich, ob man die Schritte einmal in langen oder öfter in kürzeren Spurts absolviert.