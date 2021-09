MPI Leipzig: Forschung zum Gedächtnis Wie hieß das nochmal? Warum alte Gehirne Wörter schwerer finden

Im Alter fällt es uns schwerer, uns an einzelne Wörter im richtigen Moment zu erinnern. Warum ist das so? Diese Frage haben sich drei Forscherinnen am Max Planckgestellt und dafür junge und alte Menschen einem MRT-Scan unterzogen. Die Antwort: Beide Gehirne ticken unterschiedlich.