An diesem Wochenende findet in Halle/S. das Silbersalz-Festival statt, ein internationales Wissenschafts- und Medienfest. Am Donnerstag hatte die möglicherweise erste deutsche Astronautin Suzanna Randall zusammen mit Antje Boetius, der Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Helmholz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, einen gemeinsamen Auftritt. Vorab hat MDR WISSEN mit der angehenden Raumfahrerin über Weltraumtourismus, die erste rein zivile Raumfahrtmission "Inspiration4" von SpaceX und ihren eigenen Weg als möglicherweise erste deutsche Frau im All gesprochen.

Irdische Probleme in Halle: Mücken

Die Organisatoren des Silbersalz- Festivals haben uns Mückenspray dagelassen und das wird auch dringend benötigt. Aus Leipzig kenne ich das ja nicht, da werde ich vielleicht alle paar Monate mal gestochen, doch hier waren es bestimmt schon fünf Mücken, die ich erledigt habe, bevor Suzanna in den Garten tritt. Wir duzen uns, führen ein lockeres Gespräch und sie wirkt sehr nett. Anschließend setzten wir uns und das Interview beginnt.

Die Frau fürs All

Zuerst wollte ich von ihr wissen, wie sie sich als möglicherweise erste deutsche Astronautin fühlt und ihre Antwort kommt mit einem Lächeln - und führt erstmal weg von der Frage und hin zum Konjunktiv: "Ich hoffe, dass es klappt." Dann erzählt sie, dass es immer schon ihr Traum war, Astronautin zu werden. Und den will sie jetzt verwirklichen, denn seit 2018 befindet sie sich in der Astronautenausbildung: "…allerdings mit einer privaten Initiative. Und das Problem oder die große Herausforderung dabei ist gerade, das die Finanzierung eben noch nicht steht." Suzanna Randall könnte die erste deutsche Frau im Weltraum werden. Bildrechte: Juliana Socher

Die Initiative, mit der sie und Insa Thiele-Eich ausgebildet werden, heißt "Die Astronautin" und wurde von der Initiatorin Claudia Kessler ins Leben gerufen. Bei einem früheren Gespräch mit Kessler habe ich erfahren, dass sie solange weiter machen wird, bis es die erste deutsche Frau ins All geschafft hat. Bisher waren es nämlich elf Männer und die Nummer zwölf, Matthias Maurer steht für seine Mission zur Internationalen Raumstation ISS bereits in den Startlöchern. Frühestens am 31. Oktober kann es für ihn losgehen.

Inspiration4: Touristinnen und Touristen umkreisen die Erde

Dann nimmt Randall mir ein Thema vorweg, über das ich eh mit ihr sprechen wollte: "Heute Nacht ist ja die erste rein kommerzielle Mission mit SpaceX geflogen. Das war die erste Mission überhaupt, die in den Orbit gelangt ist mit nur kommerziellen Astronauten an Bord. Ein richtiger Meilenstein für die kommerzielle Raumfahrt."