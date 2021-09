4. Silbersalz-Festival in Halle Zwischen Streetperformances und Gerechtigkeitsdiskussionen

Interessieren Sie sich für Wissenschaft? Die kann ja manchmal ganz schön dröge sein und was genau, die da in ihrem sprichwörtlichen Elfenbeinturm so treiben, versteht man ja oft auch gar nicht so richtig. Dabei muss das nicht so sein – ganz im Gegenteil! Das will das Wissenschafts- und Medienfestival Silbersalz kommende Woche (15. bis 19. September) in Halle beweisen. Dann heißt es wieder: Staunen, mitreden und Neues entdecken – nur langweilig wird es wohl ganz sicher nicht.