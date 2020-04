Was lernen wir aus der Krise? Corona: ein Hinweis aus der Zukunft

Was kommt nach Corona? Was lernen wir aus dieser völlig neuen Erfahrung? Der Zukunftsforscher Matthias Horx hat einen flammenden Text darüber geschrieben und beschwört eine Gesellschaft, in der vieles besser sein soll als heute. Die Menschen leben dann bewusster, halten mehr zusammen, Freundschaften wären intensiver, auch das Klima würde davon profitieren. Corona sei eine Art Probelauf für das, was sowieso kommen wird. Ist das so?

von Annegret Faber