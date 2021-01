Mutiertes Oberflächenprotein könnte Impfwirkung beeinträchtigen

Wie die Forscher berichten, seien bei den neuen Varianten auch die Mutationen entdeckt worden, die sich auf das Oberflächenprotein (Spike) auswirken. Nur damit ist es dem Coronavirus überhaupt möglich, in die lebensnotwendige Wirtszelle einzudringen. Weil sich an dieser "Türschleuse" viel entscheidet, haben auch die Entwickler des mRNA-Impfstoffs genau an dieser Stelle angesetzt das Spike-Protein für ihren Impfstoff als Antigen entwickelt. Das Virus kann also nach dieser Impfung einfach nicht mehr "bei Muttern einkehren" und verhungert jämmerlich. So der Plan.

Update der Impfstoffe nötig?

Die Wissenschaftler befürchten jedoch jetzt, dass die neuen Virusvarianten auch die Oberflächenproteine an der "Türschleuse" mutieren lassen, im übertragenen Sinne also die Schlösser auswechseln. Die Antigene der Impfung hätten dann keinen Zugang mehr, die Viren hingegen neue Schlüssel, um sich wieder im Wirtshaus bei "Muttern" an den gedeckten Tisch zu setzen. Menschen, die bereits eine Corona-Infektion hatten, würden mit solchen "Immunfluchten" anfällig für eine erneute Infektion bleiben. Die Folge: Die Impfstoffe müssen aktualisiert werden. "Das kürzliche Auftreten von Varianten mit mehreren gemeinsamen Mutationen in Spike gibt Anlass zur Besorgnis über eine Evolution zu einem neuen Phänotyp, der möglicherweise mit einer erhöhten Übertragbarkeit oder Neigung zur Neuinfektion von Individuen einhergeht", schreiben die Forscher.

Immunflucht bislang nur Vermutung