Erst Alexander Gerst, jetzt Matthias Maurer: Deutschland zeigt seine Präsenz im Weltraum mit Astronauten. Einer von ihnen könnte in Zukunft auch zu einer Mondmission aufbrechen, denn mit der Artemis-Mission sollen wieder Menschen auf der Mondoberfläche landen. Anders als bei den Apollo-Missionen, die vor 50 Jahren zum letzten Mal Astronauten auf den Mond brachten, will die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa diesmal dauerhaft Fuß auf dem Erdtrabanten fassen.

Mit dem deutschen Esa-Astronauten Matthias Maurer haben wir über die menschliche Zukunft auf dem Mond gesprochen und wie sich die Menschheit auch auf Erden darauf vorbereitet. Wie aktuell das Thema ist, erklärt Maurer selbst: "Wir sind jetzt gerade am Beginn einer ganz, ganz spannenden Zeit. Der Weltraum, der Zugang zum Weltraum, verändert sich dramatisch."

In den nächsten Jahren soll der Mond bewohnbar gemacht werden. 2023 sollen bereits vier Astronauten um den Mond herumfliegen. Ab 2026 könnten dann die erste Frau und der nächste Mann auf der Mondoberfläche landen. Zunächst wird das Astronauten-Paar noch ohne eine zusätzliche Raumstation auskommen müssen und direkt auf dem Trabanten landen. Die Zukunft sieht aber anders aus:

Gateway wird diese Station heißen, erklärt Maurer. "Und dann werden wir von dieser Station aus auf dem Mond landen. Und das Ganze passiert in der zweiten Hälfte der 20er-Jahre."

Das Lunar Gateway soll ab 2024 mit einer Falcon Heavy-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX in den Orbit gebracht werden. Ursprünglich sollte diesen Part die SLS-Mondrakete übernehmen, die auch die Artemis-Missionen in den Orbit befördern soll. Nachdem die NASA aber ihren neuen Zeitplan für Artemis vorgestellt hatte, wurde dem stufenweisen Aufbau vom Gateway eine eigene Mission zugeteilt.

Da Europa das Lebenserhaltungsmodul, das European Service Module, vom Orion-Raumschiff gebaut hat, hat sich die ESA sogar Plätze an Bord des Raumschiffes und der Artemis-Missionen gesichert. "Diese Kooperation zwischen ESA und NASA sieht einen festen Plan vor, und in diesem Plan haben wir drei Flüge für europäische Astronauten", so Astro-Matthias.