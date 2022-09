Grundsätzlich entscheiden die ForscherInnen zwischen Maßnahmen zur Hitzeanpassung im Freiraum und an Gebäuden. "Oft haben wir in den Schlafräumen eine massive Belastungssituation", erklärte Professor Thomas Naumann von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden. Die Zahl der Stunden über 27 Grad (Übertemperaturgradstunden) sei enorm gestiegen. Von Hitze betroffen seien besonders Gebiete in Südwestdeutschland und Ostdeutschland vom Elbtal bis südlich von Berlin. Für das Forschungsprojekt in Dresden habe man die Temperatur in einem Neubaugebäude des Typs WBS 70 im Stadtteil Gorbitz in verschiedenen Reihen gemessen. Dabei sei unter anderem ganz deutlich klargeworden, wie sehr die Hitzebelastung mit jedem Stockwerk steigt.