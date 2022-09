"Es ist extrem wichtig, Baumfällungen genau unter die Lupe zu nehmen", erklärt die Dresdner Meteorologin Astrid Zieman vom Projekt "HeatResilientCity" in einem Interview mit MDR WISSEN. "Bis ein großer Baum seine Wirksamkeit entfaltet, dauert es oft Jahrzehnte. Eine Ersatzplanung außerhalb der Hotspots hilft ja nur wenig. Wir sollten unsere Bäume wie Juwelen behandeln. Und auch an Wiesen denken." Laut Ziemann sei es nicht mehr zu verantworten, ausgewachsene Bäume zu fällen, sie wisse jedoch, dass "es hier Interessensgegensätze gibt". Ziemann forscht mit anderen Wissenschaftlern im Projekt "HeatResilientCity", das in diesem Jahr den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhielt. In dem Modellprojekt werden Analysen und Maßnahmen zum Hitzeschutz im Dresdner Stadtteil Gorbitz sowie in der Erfurter Oststadt durchgeführt.