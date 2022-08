Sommer 2022 Mehr Todesfälle durch Hitzewellen im Juli

Zwölf Prozent beträgt der Anstieg: Im Juli 2022 sind zwölf Prozent mehr Menschen gestorben als im Schnitt der vergangenen vier Julis. Bedeutet nominell: ein Plus von über 9.000 bei über 85.000 Toten insgesamt. So steht es in der Meldung des Statistischen Bundesamtes. Insbesondere in den Phasen, in denen es sehr heiß war, sind die Zahlen nach oben geschnellt.