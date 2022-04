Und was ist nun Maurers Lieblingsexperiment auf der ISS? "Als Astronaut mit dem Namen Maurer ist man natürlich auch ganz stolz darauf, ein Experiment mit Beton durchzuführen." Der Materialforscher spricht vom Betonmisch-Experiment Mason, das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt wurde.

Wenn man das Verfahren also optimiert, könnte man "direkt einen riesigen Einfluss, eine riesige Verbesserung bezüglich Klimawandel erzielen", so Maurer. Das ist aber nicht das einzige Experiment, das auf der ISS durchgeführt wird. Wie viele Experimente ein Astronaut oder eine Astronautin während ihres Aufenthaltes auf der ISS durchführt und welches Experimente Maurer ebenfalls spannend findet? Das verrät er uns in seiner exklusiven Videobotschaft für MDR WISSEN.