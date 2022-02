Aber zum anderen wird man auch Metalle brauchen. Es gibt deshalb Wissenschaftler, die im Schrott, der auf den Mond stürzt, mehr Segen als Fluch sehen. Prof. Dr. Carsten Drebenstedt von der TU Bergakademie Freiberg, denkt dabei nicht nur an schon vorhandene Teile, sondern generell an den gesamten Weltraumschrott, vor allem ausgediente Satelliten. Die sollte man aus seiner Sicht nicht in irgendwelchen Umlaufbahnen lassen oder in der Erdatmosphäre zum Verglühen bringen, sondern "auf dem Mond abstürzen lassen und dann eben ausschlachten". "Und das, was noch brauchbar ist," so Drebenstedt, "gleich verwenden für den Bau vor Ort und damit auch die Materialbeschaffung auf dem Mond organisieren."