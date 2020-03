Aber was steckt hinter diesem zyklischen Viren-Auftreten, das sich weltweit beobachten lässt: Ist es das Immunsystem des Menschen selbst, das sich saisonal immer neu aufstellt, wie US-Forscherin Martinez vermutet? Oder sind es Umwelteinflüsse auf Viren, die für Verbreitung oder Abklingen von Virenkrankheiten sorgen, wie Temperaturunterschiede, Luftfeuchtigkeit, Lichteinfluss und menschliches Verhalten? Das wird überwiegend bisher so angenommen.

Virologe Neal Nathanson, der an der Universität von Pennsylvania forscht, glaubt, dass die Überlebenskraft der Viren außerhalb des menschlichen Körpers das zyklische Auftreten erklärt. Aus Forschungen ist bekannt, dass das Genmaterial einiger Viren von einer Membranhülle aus Lipiden umschlossen ist. Die hilft während des Infektionsprozesses der Immunabwehr der Wirtszelle auszuweichen. Viren mit solchen Hüllen sind bei ungünstigen Bedingungen wie Hitze oder Trockenheit empfindlicher und anfälliger, haben Studien gezeigt.

Grippeviren zum Beispiel stecken in solch einer Verpackung - und sie sind kaum länger als ein Drittel des Jahres aktiv. Das Rhinovirus dagegen, das für den klassischen Schnupfen oder die klassische Erkältung sorgt, hat diese Membran nicht - und es kursiert auch im Sommer.



Andere Viren dagegen können über Monate, Jahre oder sogar Jahrzehnte infektios bleiben, sagt Prof. Uwe Gerd Liebert, Direktor des Institutes für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig. "Das heißt, sie liegen irgendwo im Staub auf der Straße und wenn diese Viren in den Körper gelangen, können sie sich wieder vermehren."