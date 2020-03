Auf Kunststoff und Edelstahl überlebt das Coronavirus Sars-CoV-2 bis zu 72 Stunden - also bis zu drei Tage. In der Luft ist es dagegen bereits nach etwa drei Stunden nicht mehr nachweisbar. Das schreibt ein Forschungsteam des US-Gesundheitsinstituts NIH und der Seuchenschutzbehörde CDC. Die Untersuchung wird erst noch im Fachmagazin New England Journal of Medicine erscheinen. Sie wird derzeit noch von Wissenschaftlern, die nicht an der Studie beteiligt waren, geprüft, ist aber bereits vorab veröffentlicht worden.