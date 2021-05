Es gibt in der Öffentlichkeit zwei Wissenschaftsbilder, die beide verkehrt sind. Nämlich ein Bild, das Wissenschaft eher so wie Mathematik versteht, dass Wissenschaft wirklich unumstößliche, beweisbare Erkenntnisse liefert. Und wenn man dann merkt, dass Wissenschaft das nicht kann, schlägt es oft in einen Gegenpol um, dass man sagt, in Wissenschaft ist überhaupt nichts gesichert.

Mathias Frisch