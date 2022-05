Er hat "den schönsten Beruf der Welt", sagt Carsten Drebenstedt über seine tägliche Arbeit. Von Haus aus Bergingenieur, leitet der vielfach ausgezeichnete Forscher seit 1999 den zentralen Lehrstuhl für Bergbau an der TU Bergakademie Freiberg. Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit stehen Rohstoffe und damit ein Thema, das aktueller kaum sein könnte. Rohstoffknappheit, Vor- und Nachbereitung von Bergbaulandschaften, Renaturierung, Teilen und Recyceln von Wertstoffen, die Suche nach neuen Ressourcen – all das gehört zu seinem Aufgabengebiet – man kann verstehen, warum er so von seinem Beruf schwärmt. Immerhin darf er dafür sogar testen, wie wir Rohstoffe auf dem Mond abbauen - oder einfach Satellitenschrott nutzen .

Dass Drebenstedt nicht nur in Ostasien als Experte um Rat gefragt wird, sondern auch Projekte im Kaukasus, in Usbekistan, Bulgarien, Russland und der Ukraine betreut hat, zeigt deutlich, dass Ressourcenfragen nicht an Grenzen haltmachen, sondern zu einem globalen Thema geworden sind, das auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Zusammen mit seinem Team hat Drebenstedt ganz frisch eine "Reise in die Welt der Rohstoffe" herausgebracht, die die vielen Aspekte dieses Themas behandelt und die in ihrer grafischen Umsetzung auch Laien etwas vom "schönsten Beruf der Welt" vermittelt.