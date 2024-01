In den Weltraum wird das ganze System mit der Mega-Mondrakete SLS (Space Launch System) gebracht. Angetrieben und versorgt wird das Orion-Raumschiff von dem europäischen Service Modul ESM, das größtenteils bei Airbus in Bremen gefertigt wurde. Mit dem Sternensensor von Jena-Optronik wird sich auch wieder ein Navigationssystem an Bord des Raumschiffs befinden. Die nächste bemannte Mondlandung wird es erst mit Artemis III geben. Dafür wird die Artemis-II-Besatzung tiefer als jeder Mensch vor ihnen in den Weltraum vordringen.