Bildrechte: DHL

Mondlandung Astrobotic: Privates Unternehmen fliegt endlich zum Mond

Hauptinhalt

04. Januar 2024, 16:10 Uhr

Das amerikanische Unternehmen Astrobotic will mit der Peregrine Mission One auf dem Mond landen. Der Start soll am 8. Januar 2024 sein. Bis zur eigentlichen Mondlandung wird ein weiterer Monat vergehen. Was will das Unternehmen dort?