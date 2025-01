Eine neue Ausstellung soll einen ganz besonderen Blick auf das Thema Quanten werfen, einen weiblichen. "Rethinking Physics" wird am 17. Januar 2025 gleichzeitig in Würzburg und Dresden eröffnet. "Unsere Ausstellung zum Internationalen Jahr der Quantenwissenschaft und -technologie der Vereinten Nationen stellt etablierte und angehende Forscherinnen in den Mittelpunkt, die die Geschichte dieser Wissenschaft fortschreiben", erklären Matthias Vojta sowie Ralph Claessen, Professor für Experimentelle Physik an der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg, anlässlich der parallelen Eröffnung der Ausstellung an beiden ct.qmat-Standorten. "Zugleich möchten wir zur Diskussion über Vielfalt in der Physik anregen – denn Wissenschaft ist für alle da!"

Die Wanderausstellung zeigt Porträts von Physikerinnen, die ihre Begeisterung für das Thema mit den Besuchern teilen wollen. Wie zum Beispiel Clara Lapp, die als Doktorandin an der TU Dresden an Supraleitern forscht. "In der Physik gibt es so viele spannende Fragen, die noch nicht oder nicht vollständig beantwortet sind! Manchmal geht man fünf Mal in die falsche Richtung und nimmt zehn Umwege, bis der Groschen fällt und ein sinnvolles Ergebnis herauskommt." Amelie Mierau von der Uni Würzburg hat das Raumschiff Enterprise für Physik begeistert. "In den Science-Fiction-Geschichten ging es unter anderem um Schwarze Löcher, Holografie, Gravitation, also Schwerkraft, oder Wurmlöcher – Begriffe, mit denen sich auch Physiker:innen beschäftigen, aber natürlich in völlig anderen Zusammenhängen."