Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) hat ein Forschungs- und Innovationszentrum zur Bewältigung des Strukturwandels in Sachsen-Anhalt gegründet. Wie die Uni mitteilte, soll das "European Center for Just Transition Research and Impact-Driven Transfer" (JTC) innovative, praxisnahe und forschungsbasierte Lösungen für die Zeit nach dem Ausstieg aus der Braunkohle im kommenden Jahrzehnt entwickeln, etwa im Bereich der Kreislaufwirtschaft oder sozialer Innovationen.