Es war eine Premiere: Zum ersten Mal haben sich am Mittwoch fast alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus der gesamten Oberlausitz an einen Tisch gesetzt, dazu die Landräte aus Bautzen und Görlitz. Bei dem Treffen in Cunewalde bei Bautzen stand der Strukturwandel im Mittelpunkt. Es sorgten vor allem zwei Themen für Diskussionen: Der Ausbau der A4 und die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Görlitz.