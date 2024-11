Elefantenkuh Mary aus dem Berliner Zoo beherrscht laut einer Studie einen außergewöhnlich geschickten Umgang mit dem Wasserschlauch. Das Tier benutze den Schlauch zum Duschen, obwohl Elefanten sich normalerweise mit Hilfe ihres Rüssels abspritzten, schreiben Forschende der Berliner Humboldt-Universität und des Berliner Zoos. "Duschverhalten wie dieses habe ich bei keinem anderen Elefanten gesehen", sagte Co-Autorin Lena Kaufmann. Die Forscherinnen und Forscher beobachteten, wie die Asiatische Elefantenkuh ihren Körper systematisch und für mehrere Minuten abbrauste. "Es hat von Anfang an so gewirkt, als würde sie nach einem Plan vorgehen."

Bildrechte: Urban et al./Current Biology

Mary ist nach Angaben der Wissenschaftlerin 50 Jahre alt und lebt seit 1987 in Berlin. Die Elefantin sei sehr dominant. Sie werde im Zoo oft mit den Bullen zusammengestellt, weil sie mit denen besser klarkomme als mit den anderen Kühen. "Sie mag die Jungtiere nicht besonders gerne und lässt sich schnell ärgern." Es komme häufig vor, dass Mary die jüngere Anchali in die Schranken weise und ihr einen Klaps mit dem Rüssel gebe. Wollte Anchali sich also mit ihren Sabotageakten rächen? Ein Motiv hätte sie auf jeden Fall, meinten die Forschenden.