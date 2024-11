Jedes Metier hat seinen Papst – und so ist Stephan Biebl nun eben Papierfischchenpapst. Das ist zumindest der Beiname, den man ihm mittlerweile gibt, was daran liegt, dass er sich vor ein paar Jahren auf die Krabbler spezialisiert hat. Und als Papierfischchenpapst fährt Biebl durch die Republik. Gerade spricht er auf einer Schädlingsbekämpfungsmesse in Frankfurt über sein Fachgebiet, ansonsten versucht er aber vor allem Museen und Archiven die Sorgenfalten zu nehmen, wenn die neuerlichen Krabbeltierchen erstmal aufgetaucht sind. Bis zu anderthalb Zentimeter sind sie groß, die spindelförmigen Sechsfüßer mit ihren im Verhältnis zum Körper äußerst langen Antennen an Kopf und Hinterleib. Durch die unterscheiden sie sich schon mal von den altbekannten Silberfischchen – der Rest der Erscheinung bleibt, im biologischen Sinne, weitestgehend in der Familie.