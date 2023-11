Zwei der am weitesten entfernten jemals gesehenen Galaxien wurden in einer Region des Weltraums, die "Pandora-Haufen" oder auch "Abell 2744" genannt wird, entdeckt. Ihre Entfernung beträgt etwa 33 Milliarden Lichtjahre, ihr Alter 13,4 Milliarden Lichtjahre, ein Unterschied, den die beteiligten Wissenschaftler mit der Ausdehnung des Universums erklären.

Bildrechte: NASA/UNCOVER/Dani Zemba/Penn State

Die Galaxien entstanden nach Schätzung der Forscher etwa 330 Millionen Jahre nach dem Urknall, was beim Alter des Universums den sehr frühen "Kinderjahren" entspricht. Ungewöhnlich an den Galaxien ist ihre Größe. Andere Galaxien dieses Alters sind in der Beobachtung nur kleine rote Punkte. Die beiden neu entdeckten gleichen laut den Forschern aber eher einer Erdnuss beziehungsweise einem flauschigen Ball.



Die beiden Galaxien gehörten zu den 60.000 Lichtquellen im Pandora-Haufen, die auf einer der ersten Deep-Field-Aufnahmen des James-Webb-Weltraumteleskops entdeckt wurden. Diese Region des Weltraums wurde unter anderem deshalb ausgewählt, weil sie sich hinter mehreren Galaxienhaufen befindet, die einen natürlichen Vergrößerungseffekt hervorrufen, der als Gravitationslinseneffekt bezeichnet wird. Die Anziehungskraft der kombinierten Masse der Galaxienhaufen verzerrt den Raum um sie herum, fokussiert und vergrößert jegliches Licht, das in der Nähe vorbeizieht, und bietet einen vergrößerten Blick hinter die Haufen.