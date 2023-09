Experten äußern allerdings Zweifel daran, dass die Berechnungen realistisch sind. So erklärt Florian Schierhorn vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) in Halle: "Dass die globale Landwirtschaft unter Netto-Null kommen kann, wie diese Studie sagt, ist aus meiner Sicht weit verfehlt." Und Anne Biewald vom Umweltbundesamt (UBA) in Dessau-Roßlau meint dazu, dass die Annahmen zu den globalen Erträgen in der Studie unrealistisch hoch seien. Diese seien aber eine Kernvoraussetzung für das Erreichen von negativen landwirtschaftlichen Emissionen.