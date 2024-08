Vorab sei erwähnt: Das Bild über diesem Artikel ist nur eine Illustration und hat nichts mit dem konkreten Produkt aus Ilmenau zu tun. Bilder vom Ilmenauer "KitchenGuard" gibt es noch nicht, schließlich ist das Projekt noch in der Entwicklungsphase. Aber die verläuft so verheißungsvoll, dass drei junge Gründer aus Ilmenau nun für zwölf Monate mit dem EXIST-Gründungsstipendium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und der Europäischen Union gefördert werden. Die Stipendiaten erhalten neben einer finanziellen Unterstützung zur Sicherung des persönlichen Lebensunterhalts bis zu 30.000 Euro für Sachausgaben und 5.000 Euro für Coachings.

Ihr "KitchenGuard" genanntes System soll Induktionskochfelder revolutionieren. Es nutzt ein KI-gestütztes Wahrnehmungssystem mit künstlichen neuronalen Netzen. Das Kochfeld wird um nützliche Kochfunktionen erweitert, wodurch die Bedienung des Herds intuitiver werden soll. So erkennt das Sensorsystem präzise den aktuellen Kochzustand, zum Beispiel simmerndes (knapp unter dem Siedepunkt) oder kochendes Wasser, und regelt selbstständig die Temperatur entsprechend. Mit Methoden des maschinellen Lernens und einem künstlichen Wahrnehmungssystem, einem sogenannten "Perception Model", werden in Echtzeit präzise Aussagen über das Kochgeschehen getroffen und Gefahrensituationen, zum Beispiel durch überkochende Flüssigkeiten, verhindert.

Für den Verbleib der gesammelten Daten beim Endverbraucher ist gesorgt, versprechen die Gründer. Ein wichtiger Pluspunkt soll außerdem das Stromspar-Potenzial sein. Durch automatisierte Prozesse sollen rund 30 Prozent Strom weniger verbraucht werden. Das Gründungsteam geht davon aus, dass beim Einsatz eines KitchenGuard-Kochsensors in nur zehn Prozent aller deutschen Haushalte pro Jahr 315 Gigawattstunden an elektrischer Energie eingespart werden könnten, das entspreche dem Jahresertrag von 15 großen Windkraftanlagen.

"Als Erstes werden wir an der Projektplanung und am Businessplan arbeiten", sagt Jan-Philipp Bott, der in Ilmenau technisch orientierte Betriebswirtschaft studiert hat. "Gleichzeitig entwickeln wir unsere Sensor-Technologie weiter." Man sei auch schon mit einem Kochfeldhersteller in Kontakt, mit dem eine Entwicklungspartnerschaft aufgebaut werden soll. Unterstützt wird das Team in dem oft kritischen Gründungsphasenzeitraum von zwei Branchenexperten: ihrem Mentor Joachim Bös, Leiter des Fachgebiets Industrielle Anwendungen von Medientechnologien an der TU, und Jan Radicke mit seinem Team des "Ilmkubator" genannten Gründungsservice der TU Ilmenau.