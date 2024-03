In ihrer Empfehlung für die Saison 2024/25 auf der Nordhalbkugel der Erde verzichtet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf den Influenza-B/Yamagata-Subtyp. Aus tetravalenten Impfstoffen sollen also trivalente werden, die weiterhin jeweils zwei Influenza-A-Virusstämme, aber nur noch einen Influenza-B-Stamm enthalten. Im Vergleich zur aktuellen Saison sollen dabei jeweils die A(H3N2)-Komponenten ausgetauscht werden.

In den bisherigen tetravalenten Influenzaimpfstoffen war zusätzlich ein Vertreter der B/Yamagata-Linie enthalten. Dieser Subtyp, der in den 1990er-Jahren seine "Blütezeit" erlebte, wurde aber seit März 2020 weltweit nicht mehr nachgewiesen. Er war schon zuvor auf dem Rückzug, und die weltweiten Corona-Schutzmaßnahmen wie Lockdowns, Maskenpflicht und viel Belüftung scheinen ihm dann im Frühjahr 2020 endgültig den Garaus gemacht zu haben. Die B/Yamagata-Komponente in Impfstoffen würde deshalb nicht mehr zum Schutz vor aktuell oder in Zukunft zirkulierenden Virusstämmen beitragen.