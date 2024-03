Innovative Außenwanddämmung und Carbonbeton-Leichtbauwände aus Dresden

Einen Landespreis in der Kategorie "Bauteile und Bauarten" erhielt der Beitrag "SustainaShell" – eingereicht von der gleichnamigen Forschungsgruppe vom Institut für Bauklimatik der TU Dresden, der WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG und der EA Systems Dresden GmbH. Die Projektgemeinschaft hat eine innovative Außenwanddämmung mit integriertem, erneuerbarem Energiekonzept zur eingriffsarmen Sanierung von Bestandsgebäuden entwickelt.

In derselben Kategorie hat auch die Einreichung "C-Wall" einen Preis gewonnen. Sie stammt von der gleichnamigen Projektgemeinschaft, der Vertreter des C³ – Carbon Concrete Composite e. V. vom Institut für Massivbau an der TU Dresden sowie der Kahnt & Tietze GmbH und der Betonwerk Oschatz GmbH angehören. Dabei wurden Leichtbau-Thermowände in Carbonbetonbauweise entwickelt.