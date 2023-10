Die ältesten fossilen menschlichen Fußabdrücke Nordamerikas sind tatsächlich bis zu 23.000 Jahre alt. Das hat eine neue, in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Studie auf der Grundlage umfassender Radiokohlenstoffdatierungen bestätigt. Damit entstanden die 2009 im White-Sands-Nationalpark in New Mexico im Südwesten der USA entdeckten, versteinerten Fußabdrücke auf dem Höhepunkt der letzten Kaltzeit. Sie sind damit fast 10.000 Jahre älter als bisherige gesicherte Datierungen von Homo sapiens in Nordamerika.