Die Exposition der Bevölkerung gegenüber der synthetischen Chemikalie Bisphenol A (BPA), die in Europa in Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff und Metall bis hin zu wiederverwendbaren Wasserflaschen und Trinkwasserleitungen verwendet wird, liegt nach aktuellen Forschungsdaten weit über den gesundheitlich unbedenklichen Werten. Dies stellt ein potenzielles Gesundheitsrisiko für Millionen von Menschen dar, heißt es in einem Briefing der Europäischen Umweltagentur.