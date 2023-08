Bei der Plastikmenge, die bereits in den Meeren schwimmt, kommt die Modellierung des niederländischen Forschungsteams auf einen höheren Wert als bisher angenommen: Die Plastikmenge liege demnach bei 3,2 Millionen Tonnen. Dabei dominierten vor allem große Plastikpartikel. Allerdings haben die Forschenden hier nicht alle Kunststoffe beachtet: Nicht einbezogen in die Berechnungen ist etwa Plastik, das bereits zum Meeresboden abgesunken und in den Sedimenten abgelagert ist. Außerdem berücksichtigt das Forschungsteam ausschließlich Plastiksorten, die erst schwimmen, bevor sie absinken. Kunststoffe, deren Dichte jedoch größer ist als die des Meerwassers sinken sofort ab.

Rund 60 Prozent des von den Forschenden betrachteten Plastiks schwimmt an der Meeresoberfläche. Das ist mit zwei Millionen Tonnen auch der Großteil. Frühere Schätzungen gehen dagegen mit weniger als einer halben Tonne von deutlich geringeren Mengen aus.

Ein großer Teil Plastikmüll fehlt

Aber wie gut sind die Berechnungen des Forschungsteams? Generell sei es ziemlich kompliziert, die Plastikströme im Meer zu modellieren, sagt Serena Abel von der Universität Basel. "Die Ermittlung der weltweiten Menge an schwimmfähigem Plastik im Meer kommt mit vielen Herausforderungen und unbestimmten Variablen, die berücksichtigt werden müssen", sagt sie.

"Einerseits ist da die Komplexität der Meeresumwelt, die etwa 70 Prozent der Erdoberfläche bedeckt, andererseits die Komplexität der Faktoren, die das Schicksal von Plastik und Mikroplastik in unseren Ozeanen beeinflussen. Der Eintrag von Kunststoffen und ihr Verhalten, sobald sie in die Meere gelangen, werden stark von den lokalen Umweltbedingungen sowie von den intrinsischen Eigenschaften der Kunststoffobjekte beeinflusst." Abel sieht die vorliegende Studie als einen ersten Versuch, "den globalen 3D-Massenhaushalt von schwimmfähigem Kunststoff im Meer zu verstehen". Das Ergebnis der Modellierungen anhand von Faktoren wie Strömungen, geographischer Lage und Wetterbedingungen ermögliche eine genaue Kartierung, wie und wo Plastik sich bewegt und befinden kann.

Ein großer Teil des Plastikmülls im Meer sind größere Stücke. Bildrechte: imago images/Ardea

Christian Schmidt vom Department Hydrogeologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Magdeburg betont, dass es zunächst einmal völlig normal sei, dass verschiedene Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen kämen. "Das gilt nicht nur für Plastik in der Umwelt, sondern für die wissenschaftliche Arbeitsweise im Allgemeinen", sagt er. "Die Studie ist ein wichtiger Beitrag zur Frage, was mit Plastikpartikeln in den Ozeanen geschieht. Wie jede Modellstudie hat sie das Problem, dass das Modell in sich plausibel ist, die möglichen Fehler und Unsicherheiten aber aus den Annahmen kommen." Allerdings müsse man eben Annahmen machen, da man es noch nicht besser wisse, so Schmidt.

Die Auswirkungen der Plastikverschmutzung müssen als Krankheit unserer Ozeane betrachtet werden und nur die nachhaltige Verwendung von Plastik, die Regulierung der Abfallentsorgung und der Fischerei können sie eindämmen. Serena Abel, Universität Basel