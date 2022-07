Die Corona-Sommerwelle in Deutschland hält an. Trotzdem trifft es nicht alle Menschen gleichermaßen. Daten aus dem arabischen Emirat Katar zeigen jetzt: Wer bereits eine Infektion mit einer Omikron-Variante durchgemacht hat, könnte doch etwas besser geschützt sein vor einer Ansteckung mit BA.4 und BA.5. Allerdings ist nicht ganz klar, ob es die nahe Verwandtschaft der Virusvarianten ist, die den Schutzeffekt auslöst, oder der nahe zeitliche Abstand der Infektionen.

Laith Abu-Raddad und Kollegen von der Katar Universität in Doha haben für ihre bislang nicht begutachtete Preprint-Studie Daten des Gesundheitssystems des Landes ausgewertet. Dabei interessierte sie, wer sich im Zeitraum 7. Mai bis 4. Juli mit Sars-CoV-2 infiziert hatte, also der Phase, in der BA.4 und BA.5 dominant wurden. Ob ein Patient mit den neuen Varianten angesteckt war, analysierten die Forscher mit der Methode "S-Gene Target Failure". Sie bestimmt, ob im Erbgut der Viren ein bestimmtes Eiweiß vorhanden ist, das BA.4 und BA.5 fehlt. Außerdem berücksichtigten die Forscher Alter, Geschlecht und Impfstatus einer Person.