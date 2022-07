Eigentlich schien der Plan klar. Sowohl Moderna als auch Biontech/Pfizer haben bereits klinische Daten vorgelegt zur Wirkung eines an die Omikron-Variante angepassten Booster-Impfstoffs. Der soll bis September zugelassen und anschließend schnellstmöglich ausgeliefert werden. Obwohl die Vorlage für diesen Booster die BA.1 Unterlinie ist, haben beide Unternehmen in Versuchen aber eigenen Angaben zufolge auch eine Schutzwirkung gegen die aktuell grassierende BA.5 Linie nachgewiesen.

Doch was spricht dagegen, den Impfstoff gleich an BA.5 anzupassen? Und was passiert, wenn BA.5 in den kommenden Monaten von der nächsten Mutation abgelöst wird? Über diese Fragen haben sich Expertinnen und Experten der US-Zulassungsbehörde FDA ausgetauscht. Auch deutschsprachige Forscherinnen und Forscher haben die Debatte verfolgt.

Omikron-Booster: FDA empfiehlt bivalenten Impfstoff mit BA.5 Komponente

Die Entscheidung für die Vorlage sei nicht einfach, sagt Professor Onur Boyman, Direktor der Klinik für Immunologie am Universitätsspital in Zürich. "Manche sagen, dass die derzeit am häufigsten vorkommende Omikron-Variante, das heißt BA.4 oder BA.5, verwendet werden sollte. Andere argumentieren, dass diejenige Omikron-Variante gewählt werden soll, die sich am meisten vom ursprünglichen CoV-2-Virus unterscheidet und somit in einer bivalenten Impfung die größte Breite an Virusmöglichkeiten abdeckt." Die Variante mit dem größten Unterschied sei bisher BA.1, heißt es in einem Bericht der Pharmazeutischen Zeitung.

In ihrer Beratung haben die Experten bei der FDA den Impfstoffherstellern jetzt aber empfohlen, auch eine BA.5 Komponente in die aktualisierten Impfstoffe aufzunehmen, der als sogenannter bivalenter Impfstoff funktionieren soll. Das bedeutet, dass er neben dem an Omikron angepassten Teil auch weiterhin gegen die ursprüngliche Virusvariante wirken soll.

Experten diskutieren kontrovers über mögliche Vereinfachung der Impfstoff-Anpassung

Booster-Impfungen: Zulassungsstudien benötigen derzeit Wochen bis Monate

Aktuell müssen die Impfstoffhersteller bei jeder Anpassung ihres Impfstoffs erneut eine kleine klinische Studie mit einigen hundert Teilnehmern durchführen, in der nachgewiesen wird, dass ein angepasster Impfstoff bei den Nebenwirkungen nicht wesentlich schlechter ist als die bereits zugelassene Impfung. Und sie müssen nachweisen, dass die angepassten Versionen tatsächlich eine Verbesserung bei der Immunität bringen. Diese Versuche dauern jeweils Wochen bis Monate.