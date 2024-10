Ist das nun die Antwort? Streit-Brandmauern sollen und dürfen wir da hochziehen, wo es justitiabel wird, also etwa bei Hetze, Hassreden, Verleumdung? Das klingt ja nach einem verlässlichen Rahmen: Wer Hass und Lügen sät, wird bestraft. Nur: Wie gut lässt sich dieser Rahmen im Alltagsleben umsetzen, etwa, wenn der eigene Onkel antisemitische Verschwörungsmythen erzählt oder die Kollegin hinter vorgehaltener Hand gegen Migranten hetzt?

Mehr Neugier wagen!

Matthias Jaudas findet: Erstmal mit allen reden ist eigentlich immer eine gute Idee. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Psychologie der Universität der Bundeswehr München – und einer der Köpfe hinter dem Projekt "Streitkultour". Die Idee: Erkenntnisse aus der Konfliktforschung in den Alltag der Menschen bringen. Dafür fährt das "Streitkultour"-Team mit einem Media-Truck durch Deutschland und lädt verschiedenste Menschen ein, über ihre Konflikte zu sprechen oder sich ganz konkret zu aktuellen Streitthemen zu äußern, etwa Gendern oder Migration. Daraus entstehen kleine Videos, in denen Expertinnen und Experten den Inhalt analysieren und Tipps geben. Bildrechte: Mathias Jaudas

Bisher hätten sie noch nie jemanden abgelehnt, erzählt Matthias Jaudas. "Wir wollen prinzipiell zuhören und verstehen, warum jemand eine Position vertritt – erstmal ganz gleich, wie sie aussieht." Denn: "Ich habe beobachtet, dass uns dieses offene Interesse, diese Neugier an anderen Personen zunehmend abhandenkommt. Dann kommt eine Meinung, und die Person wird gleich abgewertet, je nachdem welche Meinung sie hat." So blieben wir zunehmend in unseren Meinungs-Blasen, statt uns mit anderen Menschen und Meinungen auseinanderzusetzen, erklärt Jaudas.

Das Eisberg-Modell

Tatsächlich zeigt eine dänische Studie aus dem Jahr 2015: Junge Menschen vermeiden Debatten mit Familienmitgliedern oder Freunden, wenn diese andere politische Meinungen vertreten.

Matthias Jaudas würde sich statt dieses Rückzugs in die eigene Bubble wieder mehr "Forschungsdrang" von den Menschen wünschen, andere Perspektiven besser zu verstehen. Denn, erklärt Jaudas: Wir Menschen funktionieren bei Konflikten oft wie Eisberge – vieles verbirgt sich unter der Wasseroberfläche. "Da liegen dann so Dinge wie subjektive Bedürfnisse, Gefühle, Erlebnisse der einzelnen Person. Wenn wir all das verstehen, schaffen wir eine Basis, um Lösungen zu finden. Rechthaberei stoppen, Verständnis schaffen!"

Wer nicht streitet, kann nicht verstehen

Aber auch hier: Gibt es nicht eine Grenze, ab der Meinungen nicht mehr okay sind? Personen, mit denen wir nicht streiten müssen oder sollten, sondern die wir hinter einer Brandmauer verschwinden lassen dürfen? Matthias Jaudas will sich auf diesen Gedanken nicht so richtig einlassen: "Nehmen wir mal Verschwörungstheorien. Wir haben irgendwie ein gesellschaftliches Agreement, dass es völlig okay ist, da gar nicht hinzuhören." Inhaltlich sei das ja auch völlig richtig, so Jaudas.

Es gehe nicht darum, sich auf einer Sachebene auf krude Lügen-Erzählungen einzulassen. Aber man solle im Austausch bleiben: "Was haben diese Leute für Erlebnisse gemacht, dass sie darin einen Nutzen sehen, sich so einer Meinung anzuschließen? Vielleicht ist es eine Gruppenidentität, die sie an anderer Stelle nicht erfahren. Das ist wiederum eine empirische Frage."

Sind "differenzierte" Brandmauern die Lösung?