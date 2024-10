Cancel Culture Hypothese Hochschulen sollen Studierende vor Äußerungen und Ideen schützen, die sie als beleidigend oder verstörend empfinden – unter anderem indem kontroverse Gastredner ausgeladen oder Professoren geschasst werden. Das ist der Kern einer Bewegung an Universitäten, die vor allem in den USA großen Zuspruch gewonnen hat. Diese Bewegung will die Machtverhältnisse an den Universitäten zugunsten von marginalisierten Stimmen wie die von ethnischen Minderheiten und Frauen ändern. Richard Traunmüller hat diese These empirisch untersucht. Ergebnis: Wenn eine weniger tolerante Kultur vorherrscht und bspw. kontroverse Gastredner ausgeladen werden, dann neigen auch marginalisierte Gruppen eher zur Selbstzensur und fühlen sich nicht frei, ihre Meinung zu äußern.