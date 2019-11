Schlaf lässt sich aufteilen

Ihre Tricks zum besseren Einschlafen: Lichtquellen ausschalten, Tagebuch schreiben und warme Füße, etwa durch ein Fußbad oder dicke Socken.

DNA-Tests verraten nur wenig über die eigene Herkunft

Intelligenz lässt sich kaum steigern

Musikgeschmack kann man lernen