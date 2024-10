Flüsse ermöglichen schnellere Wanderung

Vor etwa 7.500 Jahren entstanden dann die ersten festen Siedlungen. Das war die Zeit, in der Menschen aus dem vorderen Orient eingewandert sind und die Landwirtschaft mitbrachten. Hier war so gut wie überall Wald. Damals hätten gefrorene Flussläufe den Menschen eine schnellere Wanderung ermöglicht, sagt Meller. Als sie sesshaft wurden, siedelten sie in Langhäusern direkt am Fluss. Diese Art der Besiedlung ist offenbar so erfolgreich gewesen, dass diese Siedler und ihre Nachfahren in ganz Mitteleuropa heimisch geworden sind, und das ganz konsequent immer nur am Fluss.

Bewässerung als Treiber für Kooperation zwischen Menschen

Damit beginnt auch die Zeit des Bevölkerungswachstums, der modernen Zivilisationen. Nicht nur die ersten Siedlungen sind alle am Wasser entstanden auch die alle frühen großen Reiche: An Euphrat und Tigris, am Nil, am Ganges und am Mekong. Dort entwickeln sich die großen Zivilisationen und, das ist das Entscheidende, sie entwickeln sich arbeitsteilig. Denn es ist notwendig, die Landwirtschaft zu bewässern. Bewässerung, das sagt Harald Meller, führe automatisch dazu, dass Menschen kooperieren und das wiederum bedinge, dass es eines Tages hierarchische Systeme gebe.

Der Fluss ist praktisch unsere Lebensader, aber auch der Beginn von dem, was wir heute als modernes Leben kennen. Harald Meller, Landesarchäologe Sachsen-Anhalt

Meller erklärt: "Die Menschen sind plötzlich Teil einer produktiven Kette, aus der sie nicht mehr rauskommen. Und das beschäftigt uns bis heute: Diktaturen und wie man sie umgeht und wie man sie besiegt und wie man wieder zu einem Leben zurückkommt, das dem einzelnen wieder mehr Freiheit ermöglicht, wie zum Beispiel in einer Demokratie, das ist etwas, was uns sehr aktuell beschäftigt." Das hänge mit Flüssen insofern zusammen, als dass an den Flüssen unsere Zivilisationen und damit auch diese hohe Bevölkerungszahl entstehe. Der Archäologe sagt: "Der Fluss ist praktisch unsere Lebensader, aber auch der Beginn von dem, was wir heute als modernes Leben kennen."