In der Studie heißt es: "Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Proteste das Ergebnis der zweiten Wahlrunde wirksam beeinflusst haben. Wir stellen insbesondere fest, dass größere Proteste in einer Gemeinde zu einem niedrigeren Ergebnis für den rechtsextremen Kandidaten Jean-Marie Le Pen und zu einem höheren Ergebnis für den Kandidaten der rechten Mitte, Jacques Chirac, in dieser Gemeinde führten."

Rechnerisch war der Effekt laut dieser Studie sogar sehr beträchtlich. Erstens erhöhte sich dort, wo stärker protestiert wurde, auch die Wahlbeteiligung signifikant. Und zweitens gewann Jacques Chirac mit jeder einprozentigen Zunahme der Teilnehmerzahl an Protesten in einer Gemeinde 0,818 Prozentpunkte Wählerstimmen in dieser Gemeinde hinzu, während Le Pen im gleichen Maßstab 0,399 Prozentpunkte verlor.

Hohe Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen beeinflussen soziale Norm

Die Studienautoren sehen einen Hauptgrund für diesen Effekt in dem, was sie "soziale Norm" nennen: "Vor allem finden wir suggestive Hinweise darauf, dass die Zahl der Teilnehmer an den Protesten eine soziale Norm unterstreicht, wonach die Stimmabgabe für die extreme Rechte gesellschaftlich unerwünscht ist." Umgangssprachlich könnte man das auch so formulieren: Je größer die Menge der Protestierenden in einer Umgebung ist und je stärker sie die Mehrheit der Bevölkerung zu repräsentieren scheint, desto mehr stellen sich Menschen, die von dieser "Norm" abweichen, die Frage, ob sie vielleicht nicht doch lieber wieder "zu den mehreren" gehören wollen.

Interessant in dieser Hinsicht ist auch, dass die Studienautoren feststellten, dass nach der Stichwahl deutlich weniger Menschen zugaben, im ersten Wahlgang für Le Pen gestimmt zu haben, als es tatsächlich der Fall gewesen war. Manche hatten ihre Meinung also gewissermaßen auch rückwirkend geändert oder zumindest nicht mehr für vertretenswert gehalten.

Regionalwahl Italien 2020: Die Sardinen-Bewegung

Bildrechte: IMAGO / Italy Photo Press Eine zweite Studie beschäftigt sich mit der sogenannten Sardinen-Bewegung in Italien. Deren Name hat nichts mit der Insel Sardinien zu tun, sondern wurde gewählt, weil die beteiligten Menschen bei Demonstrationen so dicht gedrängt stehen sollen wie Sardinen in einem großen Schwarm. Diese Bewegung organisierte seit 2019 regelmäßig friedliche Demonstrationen, um gegen die zunehmenden rechtspopulistischen und -extremistischen Tendenzen in Italien zu protestieren.



Im Januar 2020 hatten diese Demonstrationen laut einer Studie starken Einfluss auf die Ergebnisse der Regionalwahlen in der Region Emilia-Romagna, wo der Kandidat eines Mitte-Links-Bündnisses am Ende mit absoluter Mehrheit gegen ein Mitte-Rechts-Bündnis mit Beteiligung der rechten Partei Lega und der extrem rechten, als "postfaschistisch" klassifizierten Partei "Fratelli d’Italia" gewann.

Waren die Ablehnung von Gewalt und Aggressivität entscheidend?

In der Studie heißt es: "Bei der Durchführung mehrerer Analysen stellen wir fest, dass die Anti-Rechts-Mobilisierung einen beträchtlichen Effekt hat, der in den betreffenden Städten zu 8 Prozent weniger Unterstützung für die Rechtsextremen führt. Wir vermuten, dass dieser Effekt wahrscheinlich auf einen Signalmechanismus der Bürgerbeteiligung zurückzuführen ist, der Informationskaskaden auslöst, die zu einem Rückgang der Attraktivität rechtsextremer Parteien führen."

Dass solch eine Gegenmobilisierung als Reaktion auf rechtsextreme Kampagnen ein wirksames Instrument sein kann, sei die erste mögliche Lehre ihrer Studie, schreiben die Autoren. Die zweite mögliche laute: "Die völlige Ablehnung von Gewalt oder jeder aggressiven Haltung gegen die extreme Rechte scheint ein wesentliches Merkmal der Bewegung gewesen zu sein und könnte ihren Erfolg erklären."

Wie "Goldene Morgenröte" in Griechenland zurückgedrängt wurde

Mit erfolgreichen Protesten gegen die auf Deutsch "Goldene Morgenröte" genannte neofaschistische griechische Partei "Chrysi Avgi" beschäftigt sich eine weitere Studie, die einen Zehn-Jahres-Zeitraum ab 2009 beleuchtet, in dem die Partei erfolgreicher wurde, erstmals ins Parlament einzog, dann bei einer Europawahl zur drittstärksten Macht des Landes wurde und schließlich 2019 doch wieder national an der Drei-Prozent-Hürde scheiterte. In die Auswertung flossen mehr als 4.000 Protestaktionen gegen die Partei ein. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Die Ergebnisse laut Studie: Schon in Gemeinden, wo es nur recht selten Protestveranstaltungen gab, erhielt die "Goldene Morgenröte" etwa 0,75 Prozentpunkte weniger bei der folgenden Wahl als dort, wo gar nicht protestiert wurde. Und dort, wo oft protestiert wurde, betrug der Unterschied sogar mehr als einen Prozentpunkt im Vergleich zu Orten ohne Protest. Beides sind insofern beträchtliche Werte, als die "Goldene Morgenröte" auch in ihrer erfolgreichsten Zeit nie mehr als sieben Prozent der Stimmen bei den nationalen Parlamentswahlen erreichte. Häufige Proteste nahmen der Partei laut Studie rein rechnerisch fast ein Sechstel ihrer zuvor erhaltenen Stimmen weg (1,09 Prozentpunkte von 6,97 Prozent).

In den USA haben Proteste auf beiden Seiten des politischen Spektrums Erfolg

Dass Proteste nicht nur dann erfolgreich sein können, wenn sie sich gegen Rechts richten, zeigt eine US-amerikanische Studie, die sich mit einem Zeitraum von 30 Jahren befasst hat. Sie zeigt für das Zwei-Parteien-System der USA, dass Spitzen in der liberalen und konservativen Protestaktivität die Stimmenzahl eines Kandidaten so stark erhöhen oder verringern können, dass sich das Wahlergebnis ändert.

"Viele Menschen sind skeptisch, dass Proteste einen Einfluss auf den Wahlausgang haben, aber unsere Studie zeigt, dass sie einen tiefgreifenden Einfluss auf das Wählerverhalten haben", sagt Hauptautorin Sarah A. Soule, Professorin für Organisationsverhalten an der Stanford Graduate School of Business. "Liberale Proteste veranlassen Demokraten dazu, über die Themen abzustimmen, die ihnen am Herzen liegen, und konservative Proteste veranlassen Republikaner dazu, das Gleiche zu tun. Dies geschieht auf beiden Seiten des ideologischen Spektrums."

Tea-Party und Trump: Ist konservativer Straßenprotest elektrisierender?

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire Im Durchschnitt kann laut dieser Studie eine Welle liberaler Proteste in einem Kongressbezirk den Stimmenanteil eines demokratischen Kandidaten um zwei Prozentpunkte erhöhen und den Anteil eines republikanischen Kandidaten um sechs Prozentpunkte verringern. Und umgekehrt verringert laut Studie eine Welle konservativer Proteste, wie die der Tea Party im Jahr 2010, den Stimmenanteil der Demokraten im Durchschnitt um zwei Prozentpunkte, erhöht den der Republikaner aber um sechs Prozentpunkte.



Interessanterweise scheinen also konservative Proteste den Republikanern einen verhältnismäßig größeren Zuwachs an Wählerstimmen zu bescheren. Die beiden Autoren der Studie sind der Meinung, dass dies wahrscheinlich auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass konservative Straßenproteste bis in die 1990er-Jahre selten waren, was sie für republikanische Wähler wahrscheinlich "elektrisierender" machte.

Proteste bündeln Aufmerksamkeit